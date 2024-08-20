РФ за добу обстріляла Донеччину: під ударом — чотири райони, зруйновано житлові будинки

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 19 серпня, обстріляли три райони Донецької області. Відомо про значні пошкодження та руйнування, також є жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації.



Покровський район. У Селидовому поранено людину, пошкоджено будинок і 6 гаражів. У Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки. У Покровську пошкоджено соціальний об'єкт і 12 багатоповерхівок; у Новоандріївці 1 будинок зруйновано і 3 пошкоджено. У Ганнівці Добропільської громади пошкоджено 4 адмінбудівлі та 4 приватні будинки. В Удачненській ТГ пошкоджено агропідприємство.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської ТГ загинули 3 людини, зруйновано 4 будинки, пошкоджено ще 2; по 1 будинку пошкоджено у Новому і Торському. У Катеринівці Іллінівської ТГ пошкоджено 1 об'єкт. У Новоявленці Новодонецької ТГ пошкоджено 2 будинки.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 14 приватних будинків і багатоповерхівку. У Сіверську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 9 будинків.



Раніше ми писали, що п'ятеро людей загинули на Донеччині внаслідок російських обстрілів за минулу добу.