Зеленский: ВСУ вытесняют российскую армию из Харьковской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о боях на Харьковском направлении. Президент Владимир Зеленский после этого заверил: «РФ не покорит Харьков».



«Говорил с главкомом Сырским, в частности, относительно боев на Харьковщине. Вытесняем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину», — заявил Зеленский в видеообращении.



Президент в очередной раз поблагодарил украинских защитников за тяжелую работу.

Ранее Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ взяла под контроль батальонный район обороны российских войск в Харьковской области.



Оккупант продолжают бить по мирной инфраструктуре региона.