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Зеленський: ЗСУ витісняють російську армію з Харківської області

23 серпня 2024, 19:50

Зеленський: ЗСУ витісняють російську армію з Харківської області

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про бої на Харківському напрямку. Президент Володимир Зеленський після цього запевнив: «РФ не підкорить Харків».

 «Говорив із головкомом Сирським, зокрема, щодо боїв на Харківщині. Витісняємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить всю нашу Україну», — заявив Зеленський у відеозверненні.

Президент вкотре подякував українським захисникам за важку роботу. 

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Раніше Третя окрема штурмова бригада ЗСУ взяла під контроль батальйонний район оборони російських військ у Харківській області.

Окупанти продовжують бити по мирній інфраструктурі регіону.

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