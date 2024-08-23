Зеленський: ЗСУ витісняють російську армію з Харківської області

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про бої на Харківському напрямку. Президент Володимир Зеленський після цього запевнив: «РФ не підкорить Харків».



«Говорив із головкомом Сирським, зокрема, щодо боїв на Харківщині. Витісняємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить всю нашу Україну», — заявив Зеленський у відеозверненні.



Президент вкотре подякував українським захисникам за важку роботу.

Раніше Третя окрема штурмова бригада ЗСУ взяла під контроль батальйонний район оборони російських військ у Харківській області.



Окупанти продовжують бити по мирній інфраструктурі регіону.