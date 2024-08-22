ВСУ контратаковали в Харьковской области — войска РФ отошли на 2 км

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ взяла под контроль батальонный район обороны российских войск, которые ранее расположились в Харьковской области.



Контратакующие Силы обороны продвинулись вглубь фронта почти на 2 квадратных километров, сообщает пресс-служба Третьей штурмовой.



Отмечается, что соотношение сил на поле боя — 2,5 к 1 в пользу российских войск, плюс силы поддержки. Тем не менее за четыре дня в живой силе оккупант потерял около 300 человек личного состава, а значительное количество техники и вооружения разбито или поражено.



«Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь штурмовики», – отметил командир бригады Андрей Билецкий.



Штурмовые действия отвели удар РФ по направлению Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.



«Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной арты. Противник пытается вернуть утраченное. Но Третья штурмовая держит рубежи», — сообщили в бригаде.