РФ атакувала Україну дронами та ракетами: Олещук розповів про роботу ППО

ППО збила 8 дронів. Фото: Микола Олещук

Російська армія 25 серпня атакувала територію України ударними дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Завдяки дії сил і засобів протиповітряної оборони більшість російських цілей не досягли своїх цілей або були збиті. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



«У ніч на 25 серпня 2024 року противник завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. Атаковані Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька області. Ворог застосував ракети наземного базування з Воронезької та Ростовської областей: крилату «Іскандер-К», балістичну «Іскандер-М» та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 з повітряного простору Курської та Білгородської областей», — зазначив він.



За словами Олещука, більшість ракет не досягли своєї мети.



Крім того, окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з мису Чауда – Крим.

Вісім «шахедів» було збито на Миколаївщині.



Раніше ми писали, що російська армія вночі 25 серпня атакувала готель у Краматорську Донецької області. Внаслідок атак двоє людей постраждали, одна людина знаходиться під завалами будівлі.