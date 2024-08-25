Войска РФ более 10 раз обстреляли Донецкую область: в ОВА рассказали детали

Россияне обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за прошедшие сутки, 24 августа, ударили по Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома и административные здания. Есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под ударом российской армии оказались три района региона.



Покровский район. В Курахово ранены 3 человека, поврежден дом; также поврежден дом в Успеновке и хозяйственная постройка в Горняке. В Украинской Селидовской громаде ранен человек. В Гродовской ТГ разрушено 7 домов. В Котлино Покровской ТГ 1 человек погиб и 1 ранен.



Краматорский район. В Краматорске ранены 2 человека, повреждены гостиница, частные дома и многоэтажки. В Торском Лиманской ТГ разрушено 8 домов. В Константиновке 5 человек погибли и 6 ранены, повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, 5 торговых павильонов и газопровод.



Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 5 домов. В Часовоярской ТГ повреждены 7 частных домов, многоэтажка, промышленное здание и хозяйственная постройка. В Северске поврежден дом.



Ранее мы писали, что 25 августа атаковала территорию Украины ударными дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Благодаря действию сил и средств противовоздушной обороны большинство российских целей не достигли своих целей или были сбиты.