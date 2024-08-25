Війська РФ понад 10 разів обстріляли Донецьку область: в ОВА розповіли деталі

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 24 серпня, вдарили по Донецькій області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі. Є жертви та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під ударом російської армії опинилися три райони регіону.



Покровський район. У Кураховому поранено 3 людини, пошкоджено будинок; також пошкоджено будинок в Успенівці і господарчу споруду в Гірнику. В Українську Селидівської громади поранено людину. У Гродівській ТГ зруйновано 7 будинків. У Котлиному Покровської ТГ 1 людина загинула і 1 поранена.



Краматорський район. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено готель, приватні будинки і багатоповерхівки. У Торському Лиманської ТГ зруйновано 8 будинків. У Костянтинівці 5 людей загинули і 6 поранені, пошкоджено 3 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, 5 торгових павільйонів і газогін.



Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 5 будинків. У Часовоярській ТГ пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, промислова будівля і господарча будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що 25 серпня атакувала територію України ударними дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Завдяки дії сил і засобів протиповітряної оборони більшість російських цілей не досягли своїх цілей або були збиті.