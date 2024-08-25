Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по готелі «Сапфір» у Краматорську

Кількість постраждалих людей внаслідок ракетного обстрілу по готелю у місті Краматорськ зросла. Таким чином, росіяни поранили 4 людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Усі постраждалі — журналісти агентства Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, ймовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії», — написав він.
Пошуково-рятувальна операція на місці події продовжується.
Начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що вже відомо про 6 постраждалих. За словами чиновника, один поранений перебуває у важкому стані.
Крім того, під російський удар потрапила польська журналістка та волонтерка Моніка Андрушевська.
Раніше ми писали, що ввечері 24 серпня Росія атакувала готель у місті Краматорськ. Двоє журналістів зазнали травм. Рятувальники розбирають завали зруйнованого готелю та шукають людину, яка в момент удару РФ знаходилася на другому поверсі.
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