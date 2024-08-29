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«Суд» виніс «вирок» мешканці Луганщини, яку окупанти звинуватили у підриві ексфінансиста голови угруповання «ЛНР»

29 серпня 2024, 21:44

«Суд» виніс «вирок» мешканці Луганщини, яку окупанти звинуватили у підриві ексфінансиста голови угруповання «ЛНР»

Суд виніс вирок уродженці Новоайдарського району, яку окупанти звинуватили в нібито замаху на вбивство колишнього «голови Митного комітету ЛНР» Юрія Афанасьєвського. Про це стало відомо із повідомлення так званого «Слідчого комітету по ЛНР».

Загарбники стверджують, що у серпні 2023 року жінка нібито прибула до Києва, де отримала від куратора гроші та мобільний телефон для подальшої передачі Афанасьєвському.

«Повернувшись до Луганська, жінка передала посилку передбачуваній жертві, ретельно замаскувавши при цьому свою зовнішність та змінивши справжнє ім'я. Після включення телефону вибуховий пристрій, що знаходився всередині нього, був приведений в дію, внаслідок чого колишній «глава митного органу» і його син отримали множинні травми. Жінка після виконання завдання київських кураторів спішно покинула місце злочину», – заявили у фейковому «Слідкомі по ЛНР».

Так званий суд їй призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років із відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму та штрафом у розмірі 350 тисяч рублів.

Нагадаємо, що Афанасьєвського підірвали у власному будинку. Він відомий тим, що фактично став фінансистом голови угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника. «Митник» відмивав гроші для фінансування збройних формувань, що воювали проти України.

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