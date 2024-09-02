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Силы обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки Курской области — DeepState

02 сентября 2024, 11:55

Силы обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки Курской области — DeepState

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов. Фото: DeepState ВСУ продолжают уничтожать оккупантов. Фото: DeepState

В российской Курской области продолжаются бои. В украинском проекте DeepState указано, что Вооруженным силам обороны удалось закончить зачистку российских солдат по линии Малая Локня-Погребки. Населенные пункты находятся в Суджанском районе.

«Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Силы обороны 6 августа приступили к операции в Курской области. По состоянию на 27 августа ВСУ взяли под контроль 1294 квадратных километра территории и 100 населенных пунктов в Курской области.

В наступлении Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада. К такому мнению пришли западные журналисты. 

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