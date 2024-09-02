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Сили оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки Курської області — DeepState

02 вересня 2024, 11:55

Сили оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки Курської області — DeepState

ЗСУ продовжують знищувати окупантів. Фото: DeepState ЗСУ продовжують знищувати окупантів. Фото: DeepState

У російській Курській області продовжуються бої. В українському проєкті DeepState вказано, що Збройним силам оборони вдалося закінчити зачистку російських солдатів по лінії Мала Локня-Погребки. Населені пункти знаходяться у Суджанському районі.

«Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Сили оборони 6 серпня розпочали операцію в Курській області. Станом на 27 серпня ЗСУ взяли під контроль 1294 квадратні кілометри території та 100 населених пунктів у Курській області.

У настанні Курської області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України – 80-а десантно-штурмова бригада. Такої думки дійшли західні журналісти.

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