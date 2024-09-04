Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадали пятеро человек

04 сентября 2024, 10:15

Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадали пятеро человек

Результат ракетной атаки на Кривой Рог. Фото: Офис генпрокурора Результат ракетной атаки на Кривой Рог. Фото: Офис генпрокурора

В результате ракетной атаки российских войск на Кривой Рог пострадали пятеро людей, среди них ребенок. Об этом говорится в заявлении Офиса Генпрокурора. 

«Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — добавили в пресс-службе генрокурора.

По данным следствия, утром 4 сентября 2024 года военные РФ осуществили ракетную атаку на Кривой Рог. Пострадали пять человек, среди них - 10-летняя девочка.

Результат ракетной атаки на Кривой Рог. Фото: Офис генпрокурора

В результате обстрела повреждены гостиница, многоэтажки, учебные заведения, автомобили, аптека, магазины. 

Ранее стало известно, что Российская Федерация утром 4 сентября совершила масштабный обстрел Львова. Количество погибших во Львове возросло до семи, из них трое — дети

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Кривой Рог
Прочее
разрушения Ракетный удар
Организации
Офис генпрокурора

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
10:40
Российские войска находятся уже в 8 километрах от Покровска — ISW
23:08
Главное за день: Удар по университету в Полтаве. Покровск в досягаемости артиллерии
18:21
В ряде оккупированных городов Донетчины «власти» хотят обязать жителей платить за воду: есть нюанс
17:44
В Мариуполе совершили покушение на «главу» оккупационного горсовета: он в реанимации
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:25
Главное за день: Армия РФ приближается к Покровску. Обстрелы Киева, Сум и Харькова
22:40
«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком
20:00
На оккупированной территории Луганщины тушат крупный пожар — есть жертвы среди населения
16:58
В оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию на железной дороге: движение поездов приостановлено
10:13
Вблизи Северодонецка возник масштабный лесной пожар: огонь перекинулся на окрестности города, сгорели десятки домов – ОВА
22:16
Главное за день: Очередной удар по Харькову. Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области
12:35
Войска РФ захватили Парасковиевку в Донецкой области — DeepState
23:03
Главное за день: Атака на Часов Яр. В Харькове увеличилось число погибших
11:09
Российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за сутки: 2 человека погибли, 9 ранены
08:45
Карловка в Донецкой области перешла под контроль россиян
23:43
Главное за день: Бои на окраинах Селидово. Авиаудар по центру Харькова
23:20
СБУ сообщила о подозрении путинскому куратору оккупированных территорий Украины Сергею Кириенко
21:16
РФ создает на Запорожье новый батальон. В Мариуполе два года ждут ремонта домов: дайджест ►
18:32
Детей кормить нечем: на оккупированной Донетчине не профинансировали питание в школах и детсадах
16:48
В «ДНР» уволили «министра образования» перед 1 сентября
все новости
11:59
Без света остаются более 170 населенных пунктов Донетчины
11:57
Из-за аварии на водопроводе сократили подачу воды в Краматорск, Дружковку, Славянск и Константиновку
11:29
В Полтаве уже 53 погибших и 298 пострадавших в результате российского удара
11:19
Массированный удар по Украине: ПВО сбила 29 российских целей
10:59
Оккупанты убили одного человека и ранили 3 за сутки на Донетчине
10:55
Бывший милиционер помогал россиянам атаковать Торецк
10:40
Российские войска находятся уже в 8 километрах от Покровска — ISW
10:15
Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадали пятеро человек
09:50
Количество погибших во Львове возросло до семи, из них трое — дети
08:17
Обстрел Львова: Известно о погибших и пострадавших, пятеро — в тяжелом состоянии
23:32
Авиация РФ сбросила авиабомбу на университет в Сумах: уже известно об одном раненом
23:08
Главное за день: Удар по университету в Полтаве. Покровск в досягаемости артиллерии
23:06
Верещук и еще несколько министров подали заявления об отставке: Кабмин ждет «большая перезагрузка»
22:21
На оккупированной Луганщине подорвали «капитана полиции»: коллаборант погиб
21:54
БПЛА атаковал полигон оккупантов на границе Донетчины и Запорожья: ранены военные РФ
20:26
Положили лицом на землю: российские военные расстреляли в спину пленных бойцов ВСУ на Торецком направлении
19:40
В Краматорске произошел масштабный пожар в пятиэтажке: горит вся крыша дома, спасены пять человек
18:52
Российская авиация сбросила авиабомбу на Константиновку: в городе много повреждений
18:21
В ряде оккупированных городов Донетчины «власти» хотят обязать жителей платить за воду: есть нюанс
17:44
В Мариуполе совершили покушение на «главу» оккупационного горсовета: он в реанимации
все новости
ВИДЕО
Утром Львов подвергся российским обстрелам, есть погибшие и раненые. Фото: ГВА Обстрел Львова: Известно о погибших и пострадавших, пятеро — в тяжелом состоянии
04 сентября, 08:17
Масштабный пожар в пятиэтажке в Краматорске. Фото: Kramatorsk Post В Краматорске произошел масштабный пожар в пятиэтажке: горит вся крыша дома, спасены пять человек
03 сентября, 19:40
Удар по Константиновке. Фото: «Типичная Константиновка» Российская авиация сбросила авиабомбу на Константиновку: в городе много повреждений
03 сентября, 18:52
Наступление колонны техники РФ на украинские позиции на Кураховском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники отбили наступление колонны техники РФ на Кураховском направлении: в ВСУ показали видео
03 сентября, 15:47
Россияне сегодня нанесли ракетный удар по военному училищу в Полтаве. Фото: соцсети Россия ударила по военному институту связи в Полтаве
03 сентября, 14:26
Военный аэродром в российский Твери атаковали ударные дроны. Фото: Defense News В России сообщили об атаке беспилотников на аэродром в Твери
03 сентября, 07:52

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор