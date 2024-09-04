Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадали пятеро человек

Результат ракетной атаки на Кривой Рог. Фото: Офис генпрокурора

В результате ракетной атаки российских войск на Кривой Рог пострадали пятеро людей, среди них ребенок. Об этом говорится в заявлении Офиса Генпрокурора.



«Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — добавили в пресс-службе генрокурора.



По данным следствия, утром 4 сентября 2024 года военные РФ осуществили ракетную атаку на Кривой Рог. Пострадали пять человек, среди них - 10-летняя девочка.

Результат ракетной атаки на Кривой Рог. Фото: Офис генпрокурора

В результате обстрела повреждены гостиница, многоэтажки, учебные заведения, автомобили, аптека, магазины.



Ранее стало известно, что Российская Федерация утром 4 сентября совершила масштабный обстрел Львова. Количество погибших во Львове возросло до семи, из них трое — дети