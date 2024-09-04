Ракетний удар по Кривому Рогу: постраждали п'ятеро людей

Результат ракетної атаки на Кривий Ріг. Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок ракетної атаки російських військ на Кривий Ріг постраждали п'ятеро людей, серед них дитина. Про це йдеться у заяві Офісу Генпрокурора.



«Під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», — додали у пресслужбі Генерального прокурора.



За даними слідства, вранці 4 вересня 2024 року військові РФ здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг. Постраждали п'ятеро людей, серед них – 10-річна дівчинка.

Результат ракетної атаки на Кривий Ріг. Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок обстрілу було пошкоджено готель, багатоповерхівки, навчальні заклади, автомобілі, аптека, магазини.



Раніше стало відомо, що Російська Федерація вранці 4 вересня здійснила масштабний обстріл Львова. Кількість загиблих у Львові зросла до семи, з них троє – діти