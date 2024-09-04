Оккупанты убили одного человека и ранили 3 за сутки на Донетчине

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за минувшие сутки, 3 сентября, обстреляли Донецкую область. В результате атаки погиб один человек, травмированы – 3 человека. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 3 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Веселой Роще», — отметил он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 3 человека получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2725 людей, получили ранения — 5955. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что в результате ракетной атаки российских войск на Кривой Рог пострадали пятеро людей, среди них ребенок.