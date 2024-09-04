Окупанти вбили одну людину і поранили 3 за добу на Донеччині

Російські війська минулої доби, 3 вересня, обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки загинула одна людина, травмовано — 3 особи. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 3 вересня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області: у Веселому Гаю», — зазначив він.
Крім того, за словами Філашкіна, ще 3 особи отримали поранення.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2725 людей, отримали поранення — 5955. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що внаслідок ракетної атаки російських військ на Кривий Ріг постраждали п'ятеро людей, серед них дитина.
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