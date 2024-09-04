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Ремонт Другого Донецького водопроводу завершено: система заповнюється водою

04 вересня 2024, 15:58

Ремонт Другого Донецького водопроводу завершено: система заповнюється водою

На Другому Донецькому водопроводі завершено ремонтні роботи, система почала заповнюватися водою. Фото: ОВА На Другому Донецькому водопроводі завершено ремонтні роботи, система почала заповнюватися водою. Фото: ОВА

На Другому Донецькому водоводі завершено ремонтні роботи. Система почала заповнюватися водою. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації увечері у середу, 4 вересня.

«Фахівці вже розпочали заповнення водопроводу водою», — йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, водопостачання Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки буде відновлено у повному обсязі протягом доби.

Раніше повідомлялося, що через аварію на магістральному водопроводі вранці 4 вересня скоротили подачу води до Краматорська, Дружківки, Слов'янська та Костянтинівки.

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