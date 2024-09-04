Ремонт Другого Донецького водопроводу завершено: система заповнюється водою

На Другому Донецькому водоводі завершено ремонтні роботи. Система почала заповнюватися водою. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації увечері у середу, 4 вересня.
«Фахівці вже розпочали заповнення водопроводу водою», — йдеться у повідомленні.
За попередніми оцінками, водопостачання Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки буде відновлено у повному обсязі протягом доби.
Раніше повідомлялося, що через аварію на магістральному водопроводі вранці 4 вересня скоротили подачу води до Краматорська, Дружківки, Слов'янська та Костянтинівки.
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