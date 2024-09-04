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Масштабна лісова пожежа у «Святих горах» на Донеччині: вогонь пошкодив уже десятки будинків, рятувальники евакуювали людей

04 вересня 2024, 22:54

Масштабна лісова пожежа у «Святих горах» на Донеччині: вогонь пошкодив уже десятки будинків, рятувальники евакуювали людей

Масштабна лісова пожежа у Національному природному парку «Святі гори». Фото: кадр із відео Масштабна лісова пожежа у Національному природному парку «Святі гори». Фото: кадр із відео

Станом на 4 вересня продовжується гасіння лісової пожежі на території Національного природного парку «Святі гори» у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Пожежа виникла внаслідок російського авіаудару. Загалом вогонь пройшов у межах Донецької та Харківської областей площею понад 5 тисяч га.

За попередньою інформацією, у селищі Ярова вогонь пошкодив 43 будинки, три господарські будівлі та вісім автомобілів. Рятувальники евакуювали трьох людей. Інформація про постраждалих не надходила.

Від ДСНС для гасіння пожежі залучили рятувальників із Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Черкаської та Полтавської областей. Всього 153 рятувальники, 37 одиниць техніки та пожежний поїзд.

Нагадаємо, що 1 вересня у Донецькій області на території Національного природного парку «Святі гори» виникла масштабна пожежа, внаслідок чого вогонь знищив 1500 га лісу та перекинувся на житлові будинки найближчих сіл. Спочатку рятувальникам удалося локалізувати пожежу на площі 1200 га.

Пізніше стало відомо, що спалахнули понад 20 житлових будинків.

На третю добу вогонь охопив уже 5000 га лісу, а пошкоджень зазнали 32 будинки.

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