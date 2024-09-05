Евакуація з Покровська: що зміниться найближчим часом

Евакуація з Покровська та громад навколо Донецької області триває: графіки та точки посадки постійно оновлюються, щоб мінімізувати ризики. Про це повідомили в «Укрзалізниці».



Безплатні евакуаційні рейси для мешканців прифронтових районів Донеччини відправляються щодня. Збір людей відбувається у певних безпечних точках — всі деталі обговорюються телефонами відповідних гарячих ліній. А місця посадки на залізничний транспорт відтепер варіюватимуться для виконання протоколів безпеки. Зокрема 5 вересня евакуаційний рейс вирушить із Павлограда.



Щоденний регулярний рейс зі Львова та Києва до Покровська курсуватиме до 11 вересня включно, щоб забезпечити перевезення пасажирів, які вже придбали квитки. При цьому продажі відкриті до 6 вересня включно зі Львова та Києва та до 7 вересня включно з Покровська. Квитки можна знайти у всіх офіційних каналах продажу «Укрзалізниці».



Надалі, доки ситуація з безпекою не покращиться, будуть доступні лише евакуаційні рейси з відповідною реєстрацією.



Приміські рейси в регіоні також поки що продовжують курсування, але рішення про їхнє призначення прийматимуться на щоденній основі залежно від оперативної ситуації, всі оголошення будуть робитися за місцем на станціях відправлення.



Тим часом до Кропивницького з Покровська 5 вересня приїхав 161 пасажир: 34 дитини віком від року, 14 маломобільних пасажирів та 17 улюбленців.



Майже одночасно з ним до Мукачева прибув евакуаційний рейс з Краматорська, який доставив у безпеку 64 пасажирів, з них 35 дітей та 3 маломобільні пасажири. Дві жінки — вагітні.

Жителі Покровська та громади можуть звернутися за допомогою в евакуації та проїзду до поїздів. Діють такі служби: