Удар по гостинице в Николаевке на Донетчине: спасатели деблокировали тела двух мужчин

Россияне атаковали Николаевку. Фото: прокуратура

В результате российской атаки на гостиницу в городе Николаевка Краматорского района погибли двое мужчин. Ими оказались зооволонтеры. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«7 сентября 2024 года, около 22:00, вражеские войска ударили по городу Николаевка Краматорского района, предварительно, авиабомбами «ФАБ-250» с «УМПК». В результате попадания средства поражения по местному отелю произошло разрушение здания, где в то время находились гражданские», — говорится в сообщении.

Спасатели из-под завалов деблокированы тела двух мужчин 33 и 42 лет, которые приехали в населенный пункт для проведения стерилизации бездомных животных.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Обновление. Под завалами погибли двое работников «ЗооКонтроль Украина».



«Александр Красюк, Руслан Рубан. Трагически оборвалась ваша жизнь. Вместе работали, вместе отдыхали, вместе ушли в вечность» - написали в ведомстве организации «ЗооКонтроль Украина».



Ранее мы писали, что 7 сентября войска России нанесли удар по городу Николаевка в Краматорском районе Донецкой области. Удар пришелся по гостинице «Заря». Разрушено по меньшей мере три этажа. Также местные жители сообщают о выбитых окнах в соседних домах и храме Николая чудотворца.