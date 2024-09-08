Удар по готелю у Миколаївці на Донеччині: рятувальники деблокували тіла двох чоловіків

Росіяни атакували Миколаївку. Фото: прокуратура

Внаслідок російської атаки на готель у місті Миколаївка Краматорського району загинули двоє чоловіків. Ними виявилися зооволонтери. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«7 вересня 2024 року, близько 22:00, ворожі війська вдарили по м. Миколаївка Краматорського району, попередньо, авіабомбами «ФАБ-250» з «УМПК». Внаслідок влучання засобу ураження по місцевому готелю відбулось руйнування будівлі, де в той час перебували цивільні», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків 33 та 42 років, які приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що 7 вересня війська Росії завдали удару по місту Миколаївка у Краматорському районі Донецької області. Удар зазнав готелю «Зоря». Зруйновано щонайменше три поверхи. Також місцеві жителі повідомляють про вибиті вікна в сусідніх будинках та храм Миколи чудотворця.