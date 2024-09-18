Вибух російської авіабомби спричинив учорашню лісову пожежу під Краматорськом

Вчорашня лісова пожежа у селищі Біленьке на околиці Краматорська сталася внаслідок російської атаки авіабомбою ФАБ-250 із модулем УМПК. Про це сьогодні повідомила поліція Донецької області.
Зазначається, що в результаті атаки в регіональному ландшафтному парку спалахнула лісова підстилка та суха трава.
Рятувальникам ДСНС пожежу вдалося локалізувати.
Раніше «Новини Донбасу» писали, що останнім часом війська РФ почали бити по Краматорську такими авіабомбами.
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