У Покровській адміністрації розповіли про будівництво фортифікаційних споруд

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що оборона міста продовжується. За його словами, темпи її будівництва пришвидшилися. Про це повідомляє пресслужба Покровської МВА.



«Будувати фортифікаційні споруди нам допомагає 6 регіонів, інженерні війська. Ворог завдає ударів щодня, артилерія гатить по всьому місту. Немає жодного такого району, де було б безпечно, тож не бачу сенсу наражати себе на небезпеку та залишатись в громаді», — розповів він.



Раніше ми писали, що у Покровській громаді Донецької області проживає 25 тисяч жителів.