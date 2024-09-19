Заманил в свой дом и напоил до потери сознания: в Константиновке рецидивист изнасиловал 15-летнего подростка

Задержание рецидивиста, который изнасиловал подростка в Константиновке. Фото: Донецкая областная прокуратура

Правоохранители сообщили жителю Константиновки о подозрении в изнасиловании несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина, ранее судимый за сексуальное насилие, хранение наркотиков и похищение человека, познакомился с 15-летним подростком. Он заманил мальчика в свой дом, где склонил к употреблению алкоголя. Когда подросток сильно опьянел, после чего ему стало плохо, мужчина уговорил гостя лечь на диван и отдохнуть. Поняв, что он находится без сознания и не может сопротивляться, рецидивист изнасиловал мальчика.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Напомним, что в июле в Славянске местный житель жестоко убил бывшую сожительницу и ее 15-летнюю дочь.