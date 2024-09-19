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Заманив у свій будинок та напоїв до втрати свідомості: у Костянтинівці рецидивіст зґвалтував 15-річного підлітка

19 вересня 2024, 13:19

Заманив у свій будинок та напоїв до втрати свідомості: у Костянтинівці рецидивіст зґвалтував 15-річного підлітка

Затримання рецидивіста, який зґвалтував підлітка у Костянтинівці. Фото: Донецька обласна прокуратура Затримання рецидивіста, який зґвалтував підлітка у Костянтинівці. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили мешканцю Костянтинівки про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік, раніше судимий за сексуальне насильство, зберігання наркотиків та викрадення людини, познайомився із 15-річним підлітком. Він заманив хлопчика до свого будинку, де схилив до вживання алкоголю. Коли підліток сильно сп’янів, після чого йому стало погано, чоловік умовив гостя лягти на диван і відпочити. Зрозумівши, що він без свідомості й не може чинити опір, рецидивіст зґвалтував хлопчика.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Нагадаємо, що у липні в Слов'янську місцевий житель жорстоко вбив колишню співмешканку та її 15-річну доньку.

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