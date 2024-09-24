В оккупированной Горловке погиб начальник пожарной службы

Сергей Никитенко. Фото «МЧС ДНР»

Начальник пожарно-спасательного отряда оккупированной Горловки Донецкой области Сергей Никитенко погиб при взрыве боеприпаса, еще двое спасателей получили ранения. Об этом сообщает МЧС России, которому подчиняются пожарные службы в оккупации.



Инцидент произошел утром 24 сентября в Никотовском районе города.



В российском ведомстве написали, что частный дом загорелся из-за обстрела. При тушении пожара взорвался взрывоопасный предмет, в результате чего Никитенко погиб, а еще двое сотрудников госпитализированы.



Из сообщения МЧС России до конца не ясны обстоятельства гибели Никитенко: а именно, что это был за боеприпас и почему он взорвался.



До оккупации Горловки в 2014 году Сергей Никитенко был сотрудником МЧС Украины в этом городе.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что в Украине продолжаются дискуссии о том, можно ли считать коллаборантами сотрудников коммунальных предприятий и пожарной службы, которые работают в оккупации. Правозащитники отмечают, что это не учитывает стандарты международного гуманитарного права.