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В окупованій Горлівці загинув начальник пожежної служби

24 вересня 2024, 12:38

В окупованій Горлівці загинув начальник пожежної служби

Сергій Нікітенко. Фото «МНС ДНР» Сергій Нікітенко. Фото «МНС ДНР»

Начальник пожежно-рятувального загону окупованої Горлівки Донецької області Сергій Нікітенко загинув під час вибуху боєприпасу, ще двоє рятувальників дістали поранення. Про це заявило МНС Росії, якому підпорядковуються пожежні служби в окупації.

Інцидент стався вранці 24 вересня у Мікитівському районі міста.

У російському відомстві написали, що приватний будинок спалахнув через обстріл. Під час гасіння пожежі вибухнув вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого Нікітенко загинув, а ще двох співробітників госпіталізували.

З повідомлення МНС Росії до кінця не зрозумілі обставини загибелі Нікітенка: а саме, що це був за боєприпас і чому він вибухнув.

До окупації Горлівки у 2014 році Сергій Нікітенко був співробітником МНС України у цьому місті.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що в Україні тривають дискусії про те, чи можна вважати колаборантами працівників комунальних підприємств і пожежної служби, які працюють в окупації. Правозахисники зазначають, що це не враховує стандарти міжнародного гуманітарного права.

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