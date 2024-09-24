Вступали з росіянами навіть у рукопашний бій: ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод на Харківщині

Бійці ГУР у звільненому Вовчанському агрегатному заводі. Фото: кадр із відео

Підрозділи ГУР звільнили від російських окупантів Вовчанський агрегатний завод у місті Вовчанськ Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

Так, 24 вересня о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Її провели спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК й «Терор».

Бійці ГУР здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з росіянами в умовах щільної забудови. У деяких випадках українські спецназівці вступали з окупантами в рукопашний бій.

Війська РФ перетворили агрегатний завод на свою пропагандистську «фортецю», використовуючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть військовослужбовці 45-ї бригади спеціального призначення Повітряно-десантних військ ЗС РФ

Крім того, проти українських розвідників безперервно застосовувалася значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, керованих авіабомб та важкі вогнеметні системи «Сонцепек».

Попри опір, бійцям ГУР вдалося знищити противника та поповнити «обмінний фонд». Територію агрегатного заводу передали під контроль ЗСУ після зачистки всіх 30 будівель об'єкта.

Нагадаємо, що українські війська прорвали ще одну ділянку кордону РФ.