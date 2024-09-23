Украинские войска прорвали еще один участок границы РФ: в ВСУ показали видео

Прорыв десантниками ВСУ еще одного участка российской границы. Фото: кадр из видео

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прорвали еще один участок российской границы. Об этом сообщили в пресс-службе 95-й ОДШБр.

Это уже второй успешный прорыв границы РФ с начала операции на территории Курской области.

На видео зафиксировано проделывание проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты уничтожают опорный пункт россиян.

Напомним, что украинские десантники отбили массированный российский штурм на Донетчине, ВСУ остановили 20 единиц бронетехники.