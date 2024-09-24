Окупований Маріуполь не готовий до опалювального сезону: мешканці кількох районів можуть залишитись без тепла

23 вересня у Маріуполі відбулася нарада окупантів про готовність до опалювального сезону захопленої частини Донецької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, нараду проводив заступник міністра будівництва та ЖКГ РФ Валерій Леонов.

«Ні Маріуполь, ні Волноваха до зими не готові. Маріуполь лише розпочав заміну теплотрас від нової котельні на Лівобережжі та не встигне до жовтня. Знову більшість району буде без центрального теплопостачання. Така сама історія щодо Центрального району. Загальну готовність оцінили у 60%. На практиці, скільки людей обігріватиметься електрикою – невідомо», – сказав Андрющенко.

Нагадаємо, що раніше голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив про не готовність Маріуполя до опалювального сезону.