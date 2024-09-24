«У нас є докази»: Росія восени хоче атакувати три АЕС в Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

З наближенням третьої зими повномасштабної війни Росія знову намагається знищити українську енергосистему. Про це під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цієї осені росіяни можуть бути більш цинічними.

«Вони готові атакувати три наші АЕС. У нас є така інформація, у нас є докази цього. Якщо Росія готова піти так далеко – це означає, що для Москви немає жодних цінностей», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про те, що війна Росії та України йде до завершення.