В Краматорске обстрелом повреждены около 20 жилых домов — частных и многоквартирных

Городская военная администрация Краматорска показала последствия обстрела города, который произошел днем 2 октября.
Разрушено общежитие, поврежден промышленный объект и гаражный кооператив.
Также повреждения получили 9 многоквартирных жилых домов и 8 частных.
Российские оккупанты ударили по Краматорску тремя управляемыми авиационными бомбами «УМПБ Д-30 СН». Пострадавшего госпитализировали.
Ранее мы писали, что 2 октября российские оккупанты обстреляли Краматорск. Начальник городской военной администрации Александр Гончаренко отметил, что пострадал один человек, также повреждена гражданская инфраструктура.