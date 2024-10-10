Артилерійська дуель: ЗСУ показали знищення гаубиць «Мста-Б» і «Д-30» за допомогою М777

ЗСУ знищили гаубиці «Мста-Б» і «Д-30» за допомогою М777. Фото: кадр із відео

Бійці 44 артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола зі своїх гаубиць М777 вразили одразу кілька російських гармат під час боїв у Курській області. Відео опублікував офіційний телеграм-канал Оперативного Командування «Захід».



«Ситуація на Курщині складна. Але 44 бригада ОК "Захід" використовуючи М777 зупиняє російську артилерію та показує, чого вартує російський ВПК», — йдеться у підписі до відео.



Аеророзвідники 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади виявили розрахунки російських гаубиць «Д-30» та «Мста-Б», які знаходилися в лісі.



Координати цілей були передані тернопільським артилеристам, які вразили ворожі гармати з американських гаубиць М777.

ЗСУ знищили гаубиці «Мста-Б» та «Д-30» за допомогою М777. Фото: кадр із відео

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав одинадцяти авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби.



До того ж росіяни здійснили понад 200 обстрілів. Раніше, в Курчатові Курської області РФ денний удар припав по військовому об'єкту.