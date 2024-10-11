Окупанти двічі за добу вдарили по Покровській громаді: пошкоджено будинки та автомобілі

Російська армія минулої доби, 10 жовтня, в черговий раз атакувала Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхівки, адміністративну будівлю, складське приміщення та автомобілі. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«10 жовтня внаслідок влучення ворожого дрона було пошкоджено 4 багатоповерхівки одного з мікрорайонів міста. Від вибухової хвилі у квартирах місцевих мешканців повилітали віконні та балконні рами, скління», — йдеться у повідомленні.



Крім того, того ж дня близько 23:00 стався обстріл села Гришине. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю. Також вогнем знищено складське приміщення на площі 120 кв. м і два легкові автомобілі.



Інформації про постраждалих та жертв не надходило.



Раніше ми писали, що за 10 жовтня росіяни вбили одного мешканця Донеччини – у селі Новоселидівка.