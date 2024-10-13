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Расстрел ВСУ на Курщине: омбудсмен направил письма в ООН и МККК относительно преступления россиян

13 октября 2024, 14:54

Расстрел ВСУ на Курщине: омбудсмен направил письма в ООН и МККК относительно преступления россиян

Информация об очередном военном преступлении оккупантов появилась в социальных сетях. Фото: DeepState Информация об очередном военном преступлении оккупантов появилась в социальных сетях. Фото: DeepState

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на новость о расстреле 9 украинских военнопленных в российской Курской области.

«Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! В очередной раз направил письма в ООН и МККК относительно очередного преступления россиян. Россия — это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления», — отметил он.

Лубинец дополнил, что такие действия не должны остаться безнаказанными, российские оккупанты должны понести всю ответственность.

Ранее мы писали, что 13 октября стало известно, что российские военные расстреляли 9 украинских военных в Курской области РФ. 

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