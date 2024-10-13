Розстріл ЗСУ на Курщині: омбудсмен надіслав листи до ООН та МКЧХ щодо злочину росіян

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на новину про розстріл 9 українських військовополонених у російській Курській області.
«Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими! Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Росія — це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна заплющувати очі на такі злочини», — зазначив він.
Лубінець доповнив, що такі дії не повинні залишитися безкарними, російські окупанти мають понести всю відповідальність.
Раніше ми писали, що 13 жовтня стало відомо, що російські військові розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.
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