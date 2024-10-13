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Розстріл ЗСУ на Курщині: омбудсмен надіслав листи до ООН та МКЧХ щодо злочину росіян

13 жовтня 2024, 14:54

Розстріл ЗСУ на Курщині: омбудсмен надіслав листи до ООН та МКЧХ щодо злочину росіян

Інформація про черговий воєнний злочин окупантів з'явилася у соціальних мережах. Фото: DeepState Інформація про черговий воєнний злочин окупантів з'явилася у соціальних мережах. Фото: DeepState

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на новину про розстріл 9 українських військовополонених у російській Курській області.

«Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими! Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Росія — це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна заплющувати очі на такі злочини», — зазначив він.

Лубінець доповнив, що такі дії не повинні залишитися безкарними, російські окупанти мають понести всю відповідальність.

Раніше ми писали, що 13 жовтня стало відомо, що російські військові розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

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Дмитро Лубінець
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Росія Курська область
Події
ростріл

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