Розстріл ЗСУ на Курщині: омбудсмен надіслав листи до ООН та МКЧХ щодо злочину росіян

Інформація про черговий воєнний злочин окупантів з'явилася у соціальних мережах. Фото: DeepState

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на новину про розстріл 9 українських військовополонених у російській Курській області.



«Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими! Вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян. Росія — це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна заплющувати очі на такі злочини», — зазначив він.



Лубінець доповнив, що такі дії не повинні залишитися безкарними, російські окупанти мають понести всю відповідальність.



Раніше ми писали, що 13 жовтня стало відомо, що російські військові розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.