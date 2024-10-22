Північнокорейські військові завтра прибудуть до Курської області: що відомо

Перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області Росії днями. Як заявив голова розвідки Головного управління міністерства оборони України Кирило Буданов, корейці допомагатимуть російській армії.



За словами Буданова, очікується, що перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області вже у середу, 23 жовтня.



В інтерв'ю виданню The War Zone глава ГУР зазначив, що невідомо, скільки їх буде і як вони будуть екіпіровані.



Раніше ЗМІ писали, що російські окупанти сформували «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР. Орієнтовна кількість особового складу — до 3000 осіб. 18 північнокорейських військовослужбовців уже втекли з позицій на кордоні України із Брянською та Курською областями РФ.



Своєю чергою, південнокорейська розвідка підтвердила відряджання з боку КНДР до РФ вже 1,5 тис. спецпризначенців для участі у війні з Україною.



Україна має інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї, можливо навіть двох бригад по 6 тисяч осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Було кілька доповідей Головкому Сирського про ситуацію на нашому фронті та про перспективи найближчим часом. Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї — може бути навіть дві бригади по 6 тисяч осіб. І це виклик», — сказав Зеленський 22 жовтня.



Президент наголосив, що Україна знає, як відповісти на цей виклик. Також важливо, щоби від нього не ховалися і партнери. Водночас Зеленський подякував усім країнам і лідерам, які засудили приєднання Північної Кореї до російської війни.



У понеділок, 21 жовтня, Північна Корея відкинула як «безпідставні чутки» звинувачення Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів для участі у війні на боці Росії в Україні, заявивши, що її відносини з Москвою є «законними та заснованими на співпраці».



Це була перша офіційна реакція Пхеньяну на заяви південнокорейської розвідки та відео солдатів з КНДР, які отримують військове спорядження на військовій базі у Сергіївці Приморського краю Росії.



У понеділок Кремль відмовився підтвердити повідомлення про північнокорейські війська і натомість розкритикував те, що заяви Південної Кореї не підтримуються її союзником Сполученими Штатами.



Вашингтон не підтвердив інформацію про ймовірне розгортання військ і лише висловив коментарі про те, що було б тривожно, якби це було правдою.

На окремому засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок посол Південної Кореї в ООН Хван Джун Кук закликав до негайного припинення військової співпраці між Північною Кореєю і Росією, що зростає, і потенційно робить КНДР «активною стороною у війні».