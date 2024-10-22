Ответ на отправку войск КНДР: Южная Корея может поставить наступательное вооружение Украине – СМИ

Южная Корея пообещала принять «поэтапные меры» против КНДР и России из-за углубления военного сотрудничества и призвала Северную Корею немедленно вывести свои войска из РФ. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на слова заместителя советника президента Южной Кореи по национальной безопасности Ким Те Хьо.



Среди возможных сценариев – передача Украине наступательного и оборонительного вооружения.



В июне Южная Корея заявила о возможности поставки оружия Украине после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын и глава Кремля Владимир Путин подписали соглашение о «взаимной обороне». Однако пока Сеул сохраняет свою позицию по оказанию Украине лишь гуманитарной помощи.

Напомним, что в Кремле отреагировали на новость о переброске военных КНДР в Россию для войны против Украины.