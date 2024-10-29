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Ракетная атака на Одесскую область: погиб мужчина

29 октября 2024, 15:15

Ракетная атака на Одесскую область: погиб мужчина

Днем россияне атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, осколком одной из ракет был убит пожилой мужчина. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Пуски ракет осуществлены российским истребителем Су-30 из акватории Черного моря. К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря», — уточнил глава Одесской областной военной администрации. 

Напомним, 14 октября, российские оккупанты баллистической ракетой атаковали Одессу, повредив гражданские корабли. 

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