Ракетная атака на Одесскую область: погиб мужчина

Днем россияне атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, осколком одной из ракет был убит пожилой мужчина. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



«Пуски ракет осуществлены российским истребителем Су-30 из акватории Черного моря. К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря», — уточнил глава Одесской областной военной администрации.



Напомним, 14 октября, российские оккупанты баллистической ракетой атаковали Одессу, повредив гражданские корабли.