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Росія вдарила 11 КАБами по п'ятиповерхівці в Степногірську, загинув чоловік

02 січня 2025, 07:45

Росія вдарила 11 КАБами по п'ятиповерхівці в Степногірську, загинув чоловік

Росія вдарила 11 КАБами по п'ятиповерхівці в Степногірську. Фото: Запорізька ОВА Росія вдарила 11 КАБами по п'ятиповерхівці в Степногірську. Фото: Запорізька ОВА

Одна людина загинула через атаку росіян по Василівському району Запорізької області, окупанти одинадцять разів завдали ударів КАБами по Степногірську. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Зруйнований пʼятиповерховий будинок. Загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 5 годин», - уточнив Федоров.

Нагадаємо, в ООН повідомили про кількість загиблих мирних мешканців упродовж осені в Україні.

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