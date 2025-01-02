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Сили ППО України збили 47 із 72 ворожих дронів за ніч 2 січня

02 січня 2025, 08:58

Сили ППО України збили 47 із 72 ворожих дронів за ніч 2 січня

Сили ППО України збили 47 із 72 дронів РФ. Фото: ПС ЗСУ Сили ППО України збили 47 із 72 дронів РФ. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 2 січня 2025 року (з 19.00 1 січня) Росія атакувала Україну 72 ударними БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 47 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Повідомляється, що через активну протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Раніше, 1 січня 2025 року, ППО України збило 63 БПЛА РФ, 46 безпілотників — не досягли цілей.

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