Проведення виборів в Україні можливе лише після закінчення гарячої фази війни, коли Україна залишиться у сильній позиції і з сильною армією, до цього президент та Верховна Рада є легітимними, заявляє президент України Володимир Зеленський.



«Згідно з Конституцією, вибори президента України можуть відбуватися не під час воєнного стану, а після. Під час воєнного стану виборів не може бути чи нам треба міняти законодавство. Мало того, коли закінчується термін чинного президента, то тільки доки не будуть вибори нового президента, президент виконує свої обов'язки… І президент, і парламент є легітимною владою, доки не з'явиться новий президент», — сказав Зеленський в інтерв'ю українським журналістам.



Він припускає, що вибори можуть відбутися у 2025 році у тому випадку, якщо вдасться закінчити гарячу стадію війни. При цьому Україна має залишитися із сильною армією, зброєю та вже мати гранаті безпеки від світу.



Глава держави повідомив, що ухвалить рішення про балотування на другий президентський термін, залежно від того, як закінчиться війна з РФ.



«Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу — тоді, напевно, я дивитимусь на це рішення більш позитивно. Сьогодні для мене це не є метою», — сказав Зеленський.



Перша леді Олена Зеленська на питання, як вона ставиться до гіпотетичного другого президентського терміну чоловіка, відповіла, що підтримує будь-яке рішення незалежно від того, популярним воно буде чи ні.



«Мені здається, вдруге це вже не таке страшно, як перший. Тому, звичайно, я не хотіла б прожити в цьому емоційному стані все життя — це виснажливий період, найскладніший період у нашому житті. І звичайно, найстрашніший період був, коли почалася війна. З цього боку я міркую так: якщо почалися вибори, це означає, що війна в принципі гаряча фаза закінчилася, і це вже позитивний знак... І там будь-який вибір підтримаю», — сказала вона.

Україна підтримує ініціативу розміщення європейських сил, проте їхнє розміщення не повинно виключати перспективи членства в НАТО, заявив президент України Володимир Зеленський.