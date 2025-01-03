Атака БПЛА на Київську область: одна людина загинула, четверо поранені

Сьогодні Російська Федерація знову здійснила атаку безпілотниками на Київщину. Внаслідок нападу агресора загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Про це повідомили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій у Київській області.
Наслідки атаки БПЛА РФ на Київщину. Фото: ДСНС Київщини
Внаслідок атаки ворожих БПЛА:
Наслідки атаки БПЛА РФ на Київщину. Фото: ДСНС Київщини
Загиблий водій вантажівки у Броварському районі після атаки російських окупантів. Фото: ДСНС Київщини
Також противник атакував столицю, попередньо є падіння уламків у Голосіївському районі. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу.
Нагадаємо, 2 січня 2025 року російські військові вбили одного жителя Донецької області — у Часовому Яру.
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