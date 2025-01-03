Атака БПЛА на Київську область: одна людина загинула, четверо поранені

Наслідки атаки БПЛА РФ на Київську область. Фото: ДСНС Київщини

Сьогодні Російська Федерація знову здійснила атаку безпілотниками на Київщину. Внаслідок нападу агресора загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Про це повідомили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Наслідки атаки БПЛА РФ на Київщину. Фото: ДСНС Київщини

Внаслідок атаки ворожих БПЛА:

На Білоцерківщині пошкоджено 4 приватних житлових будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа - її ліквідовано рятувальниками о 05:02. Три людини постраждало;

У Броварському районі пошкоджено вантажний автомобіль, внаслідок чого загинув водій 1999 року народження;

На Фастівщині, через падіння уламків травмовано молоду жінку 2002 року народження. Наразі їй надають медичну допомогу у районній лікарні.

Наслідки атаки БПЛА РФ на Київщину. Фото: ДСНС Київщини

Загиблий водій вантажівки у Броварському районі після атаки російських окупантів. Фото: ДСНС Київщини

Також противник атакував столицю, попередньо є падіння уламків у Голосіївському районі. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу.

Нагадаємо, 2 січня 2025 року російські військові вбили одного жителя Донецької області — у Часовому Яру.