Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Прем'єр Словаччини погрожує українським біженцям через припинення транзиту газу РФ

03 січня 2025, 10:30

Прем'єр Словаччини погрожує українським біженцям через припинення транзиту газу РФ

Словаччина погрожує українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу. Про це пише німецьке видання BILD.

«Уряд Словаччини незадоволений рішенням України припинити транзит російського газу до Європи», - йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що обговорить питання щодо обмеження підтримки українців у Словаччині. Він також повторив погрозу, що Словаччина може перервати постачання електроенергії в Україну.

Раніше Міністерство закордонних справ Словаччини також заявило, що Україні «слід утримуватися від створення нових ворогів».

Нагадаємо, 27 грудня Фіцо сказав, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відповів на погрози, заявивши, що Фіцо, ймовірно, отримав доручення від Володимира Путіна відкрити «другий енергетичний фронт проти України».

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Роберт Фіцо
Місця
Словаччина
Інше
транзит газу Погрози Маніпуляції

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:25
Окупанти «засвітили» склад боєприпасів на заході Криму
23:00
Головне за день: У Кураховому ЗСУ під вогневим контролем росармії. Оборона Ізюму та Балаклії
15:42
У ніч проти 2 січня війська РФ обстріляли Миколаївку Донецької області
11:07
В окупованому Донецьку пролунав вибух
08:24
У ЦНС з'ясували, яких прав загарбники позбавили українців в окупації з 1 січня
23:00
Головне за день: До 9 травня Кремль сподівається завершити переговори. Ситуація у Кураховому
20:17
До 9 травня Кремль сподівається завершити переговори щодо України — Sky News
15:45
Окупований Маріуполь залишився без опалення у новорічну ніч — ЦНС
13:24
ЗС РФ втратили два вертольоти, а не один: заява воєнкорів
23:09
Головне за день: Російські війська захопили Курахове? Атака на нафтобазу в РФ
20:16
Російські воєнкори повідомляють про взяття Курахового. «Мучной» підтверджує встановлення триколору на заході промзони
11:18
Російські військові вилучають алкоголь у жителів ТОТ для святкування Нового року — «ЖС»
09:52
«ДНР»: В Донецьку та Горлівці за добу поранено 4 людей
23:00
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти не виплачують шахтарям зарплату
21:49
Донецького бойовика, який поскаржився на російське командування у ЗМІ, намагалися вбити
20:30
В окупованому Лисичанську підірвалися 7 підлітків
17:00
«ДНР» скасує комендантську годину на новорічні свята у Донецьку
15:30
За добу в окупованій Горлівці від обстрілу постраждали 4 особи
14:58
На окупованій частині Донеччини заборгованість перед шахтарями складає три місяці
14:47
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
усі новини
12:55
Військових РФ отруїли алкоголем, на їхніх телефонах знайшли відео допитів бійців ЗСУ
12:00
Україна розробляє ракету для ударів по Москві — The Telegraph
11:15
Вночі Краматорськ зазнав удару агресора, пошкоджено житловий будинок
10:55
ППО України збила 60 російських дронів, 26 не досягли цілей
10:30
Прем'єр Словаччини погрожує українським біженцям через припинення транзиту газу РФ
10:10
Росіяни калічать себе на Лиманському напрямку, щоб уникнути участі в штурмі
09:25
Окупанти «засвітили» склад боєприпасів на заході Криму
08:44
Атака БПЛА на Київську область: одна людина загинула, четверо поранені
08:15
Обстріл Часового Яру військами РФ: загинув мирний житель
00:30
Курська операція допомогла Україні у переговорах та вплинула на країни Глобального півдня — Зеленский
23:38
Одна з громад Донеччини отримала 14 установок для очищення води
23:19
Зустріч вже заплановано: Зеленський зустрінеться із Трампом після інавгурації
23:00
Головне за день: У Кураховому ЗСУ під вогневим контролем росармії. Оборона Ізюму та Балаклії
22:31
Вибори в Україні можливі після завершення гарячої фази війни — Зеленський
21:40
Іноземні війська в Україні в майбутньому не означатимуть відмову країни від членства в НАТО — Зеленський
20:20
Житель Покровська постане перед судом за «злив» позицій ЗСУ
19:24
Удар по центру Києва 1 січня: пошкоджено будинки Верховної Ради
18:50
З окупованої території повернулася одна дівчинка: переговори вели 9 місяців
18:00
ЗСУ атакували командний пункт російської армії в Курській області
17:30
Бахмут — Костянтинівка — і знову переїзд: історія родини, яка постраждала від російських обстрілів
усі новини
ВІДЕО
Можливо, військовополонений ЗСУ, який потрапив у полон до бурятів. Фото: кадр із відео Військових РФ отруїли алкоголем, на їхніх телефонах знайшли відео допитів бійців ЗСУ
03 січня, 12:55
Військовий ЗС РФ стріляє в руку іншому, щоб «відкосити» від штурму. Фото: кадр із відео Росіяни калічать себе на Лиманському напрямку, щоб уникнути участі в штурмі
03 січня, 10:10
Палаючий танк РФ на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео «Фенікс» знищив техніку РФ на Краматорському напрямку
02 січня, 14:30
У Петрівському районі Донецька сьогодні пролунав вибух. Фото: Типовий Донецьк/Telegram В окупованому Донецьку пролунав вибух
02 січня, 11:07
Танк ЗСУ заїхав у Серебрянський ліс і обстріляв окупантів. Фото: кадр із відео Танк ЗСУ відбив атаку росіян у Серебрянському лісі
02 січня, 10:05
Відразу після початку нового року російські військові обстріляли Костянтинівку Донецької області, виникла пожежа. Ілюстративне фото З'явилося відео наслідків обстрілу Костянтинівки у перші хвилини нового року
01 січня, 16:23

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір