Прем'єр Словаччини погрожує українським біженцям через припинення транзиту газу РФ

Словаччина погрожує українським біженцям у відповідь на припинення транзиту російського газу. Про це пише німецьке видання BILD.



«Уряд Словаччини незадоволений рішенням України припинити транзит російського газу до Європи», - йдеться в повідомленні.



Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що обговорить питання щодо обмеження підтримки українців у Словаччині. Він також повторив погрозу, що Словаччина може перервати постачання електроенергії в Україну.

Раніше Міністерство закордонних справ Словаччини також заявило, що Україні «слід утримуватися від створення нових ворогів».



Нагадаємо, 27 грудня Фіцо сказав, що Словаччина може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією.



Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відповів на погрози, заявивши, що Фіцо, ймовірно, отримав доручення від Володимира Путіна відкрити «другий енергетичний фронт проти України».