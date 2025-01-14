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Войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска — DeepState

14 января 2025, 11:09

Войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска — DeepState

Продвижение российских войск в Донецкой области отмечено на карте DeepState по состоянию на вечер 13 января Продвижение российских войск в Донецкой области отмечено на карте DeepState по состоянию на вечер 13 января

Российская армия продолжает активное продвижение в Донецкой области. Как отмечается в последнем сообщении аналитиков проекта DeepState, ВС РФ имеют продвижение в 11 населенных пунктах.

В частности, российская армия активно продвигается вблизи Часов Яра и постепенно захватывает центр города Торецк.

Кроме этого, российская армия оккупировала населенный пункт Зеленое, а также продвинулась в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за последние сутки ВС РФ атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Луч, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное.

«В частности, на Покровском направлении противник потерял 218 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили две единицы автомобильной техники и мотоцикл оккупантов. Также украинские военные нанесли значительные повреждения реактивной системе залпового огня и пушке», — говорится в сводке Генштаба.

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