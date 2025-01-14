На захваченной Луганщине почтальоны попали под обстрел: есть повреждения

Сотрудники предприятия «Почта «ЛНР» попали под обстрел. Фото: Минцифры

На временно оккупированной Луганщине, в Сватовском районе, сотрудники так называемого предприятия «Почта «ЛНР» попали под обстрел. Автомобиль получил повреждения, никто из людей не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.



Как отмечается, инцидент произошел 14 января.



«Во время развоза пенсионных выплат в Сватовском районе, служебный автомобиль с сотрудниками ГУП ЛНР «Почта ЛНР» подвергся атаке со стороны беспилотных летательных аппаратов ВСУ. К счастью, сотрудники успели покинуть машину до удара, благодаря чему никто не пострадал и остался жив», — говорится в сообщении.

Главный директор «Почты «ЛНР» Ахмед Мимбулатов прокомментировал случившееся.



«Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед населением, несмотря на сложные условия. Подобные акты агрессии лишь подтверждают необходимость защиты наших граждан и инфраструктуры», — отметил он.



Ранее мы писали, что в оккупированном Лисичанске Луганской области семеро подростков подорвались на взрывном устройстве. Как сообщили в группировке «ЛНР», это произошло в районе завода «Стекольный».