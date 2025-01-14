Главное за день: На Луганщине проблемы со «скорой помощью» и почтой. ВСУ атаковали российские предприятия

Общество



В Генеральном штабе ВСУ заявили, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил ВСУ, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не будут.



Продолжается общение пленных солдат из Северной Кореи с украинскими следователями. Один из них признался, что военным КНДР выдают поддельные российские документы.



В оккупированной Луганской области из-за изменений в законодательство РФ почтовые отделения прекратили предоставлять ряд услуг. Так, с 1 января там невозможно пополнить счет мобильного телефона. Есть проблемы с вызовом бригады «скорой помощи».



Группа «Метинвест» приостанавливает работу Покровской угольной группы. Всем сотрудникам, которые не вовлечены в процессы приостановки работы, компания предложила пройти оплачиваемое переобучение и трудоустроиться на активы Метинвеста в Запорожье, Каменском и Кривом Роге.



Боевые действия



Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов сообщил, что на окраинах города Курахово Донецкой области идут постоянные бои. Это самое сложное для ВСУ направление.



На оккупированной Луганщине, в Сватовском районе, сотрудники почты «ЛНР» попали под обстрел. Автомобиль получил повреждения, никто из людей не пострадал.



По данным аналитиков DeepState, войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска.



Дроны ночью атаковали Алексинский химкомбинат, «Тулачермет» и Алексинскую ТЭЦ в Тульской области РФ. Осколочные ранения в результате атаки на Тульскую область получил военнослужащий в/ч 51858 из Московской области, он госпитализирован.



Силы обороны ударили по химзаводу в Брянской области, а также поразили инфраструктуру российского военного аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области, на котором базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й.



Утром дроны атаковали казанский завод «Оргсинтез» в России. Началась возгорание цистерн с сжиженным газом. В Казани, Саратове, Пензе и Ульяновске временно ограничили работу аэропортов.