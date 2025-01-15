В оккупированном Донецке обнаружили тело мужчины, совершившего самоубийство

В среду, 15 января, во временно захваченном Донецке обнаружено тело мужчины, который, предварительно, совершил самоубийство. Об этом передает телеграм-канал Mash.



Инцидент произошел в Ворошиловском районе города, на улице 50-летия СССР.



Сначала прохожие думали, что это манекен, потом выяснилось — человек. Полиция уже на месте, уточняет обстоятельства.



По словам соседей, погибшему было около 50 лет. Он нигде не работал, коммунальные услуги не оплачивал, а в последнее время часто употреблял алкоголь.



Ранее мы писали, что во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар в жилом доме. В результате инцидента пострадал один житель.