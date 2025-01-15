В оккупированной Луганской области подорожает проезд в транспорте. «ЛНР» вводит нерегулируемый тариф

На временно захваченной части Луганщины с 1 февраля 2025 года так называемая власть вводит нерегулируемый тариф на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и междугородном сообщении. Об этом сообщили в пресс-службе «регионального правительства».



«Изменение стоимости проезда на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения планируется ввести с 1 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.



Теперь устанавливать тарифы смогут сами перевозчики.



Такое решение было принято в связи с тем, что за три года с момента действия существующих тарифов затраты на обеспечение работы пассажирского транспорта существенно возросли: более чем в два раза вырос МРОТ, увеличилась стоимость дизельного топлива, в два-три раза подорожали запасные части и расходные материалы.



Кроме того, с 2025 года вступили в силу дополнительные требования к перевозчикам: оформление ОСАГО, страхование ответственности перевозчика перед пассажирами, оборудование транспортных средств системами видеонаблюдения, безналичной оплаты проезда и прочее.



Также перевозчики теперь должны оплачивать автостанционные услуги в размере 20% от стоимости проданных билетов (ранее этот сбор взимался с пассажиров).



В «ЛНР» предприятия пассажирского транспорта региона всех форм собственности испытывают дефицит оборотных средств для выплаты конкурентоспособной заработной платы, а также покрытия всех эксплуатационных расходов и обновления подвижного состава». Также фиксируется острый дефицит водителей автобусов, нехватка которых составляет 50-70 % от потребности.



Повышение тарифов должно стать стимулом для инвестиций в отрасль.



«Введение нерегулируемых тарифов — это наиболее реальное решение проблемы сохранения и развития регулярных перевозок в регионе. Мы понимаем социальную значимость этого вопроса и задачей министерства инфраструктуры и транспорта станет поиск компромиссного и сбалансированного варианта между платежеспособностью жителей и возможностями перевозчиков», — подчеркнул так называемый исполняющий обязанности министра инфраструктуры и транспорта «ЛНР» Владимир Евдохин.



Ранее мы писали, что российские захватчики на временно оккупированной части Луганской области признали аварийными восемь мостов и путепроводов.