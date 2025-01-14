В Дружковке горели четыре этажа в пятиэтажном доме

В Дружковке Донецкой области спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 14 января.
Отмечается, что 13 января в 14:08 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме.
Спасатели установили, что происходит горение балконов со второго по пятый этажи дома, огонь перекинулся на кровлю.
По сообщению спасателей, пожар был оперативно ликвидирован в 15:02 на площади 80 квадратных метров. Огнем повреждено восемь балконных блоков и кровля дома.
О пострадавших в результате пожара не сообщается.
Как сообщил корреспондент «Новостей Донбасса», пожар произошел в доме №13 по улице Космонавтов.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.