Зеленский рассказал, какое количество войск РФ сейчас находится в Украине и сколько людей служат в ВСУ

Сегодня на территории Украины находятся более 600 000 военнослужащих российского контингента. Об этом в Варшаве во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, численность украинской армии составляет 880 000.
«880 000 защищают всю территорию. Российские войска сосредоточены на некоторых направлениях. И поэтому на некоторых направлениях у них есть количественное преимущество», – отметил президент.
Напомним, что 15 января Украина и Россия провели первый в 2025 году обмен пленными.