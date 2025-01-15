Зеленский рассказал, какое количество войск РФ сейчас находится в Украине и сколько людей служат в ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня на территории Украины находятся более 600 000 военнослужащих российского контингента. Об этом в Варшаве во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, численность украинской армии составляет 880 000.



«880 000 защищают всю территорию. Российские войска сосредоточены на некоторых направлениях. И поэтому на некоторых направлениях у них есть количественное преимущество», – отметил президент.

Напомним, что 15 января Украина и Россия провели первый в 2025 году обмен пленными.